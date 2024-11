Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lavello di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 16,7°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 5%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 79%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 7,7 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno temperature in aumento, raggiungendo i 15,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo una buona esposizione al sole. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 44% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 32%. I venti saranno leggeri e varieranno da nord-ovest a sud-ovest, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 9°C entro le ore 21:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 74%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il Lunedì e un ritorno a condizioni più stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista dell’arrivo di una nuova perturbazione prevista per il Martedì.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6.8° perc. +5.3° Assenti 7.9 SSO max 7.2 Libeccio 78 % 1020 hPa 4 nubi sparse +6.4° perc. +4.6° Assenti 8.5 SSO max 7.8 Libeccio 78 % 1019 hPa 7 cielo sereno +8° perc. +6.7° Assenti 7.7 SSO max 8.9 Libeccio 74 % 1019 hPa 10 cielo sereno +14.3° perc. +13° Assenti 4.9 OSO max 8.2 Libeccio 48 % 1017 hPa 13 cielo sereno +16.7° perc. +15.5° Assenti 5 ONO max 9.5 Maestrale 41 % 1015 hPa 16 nubi sparse +11.7° perc. +10.5° Assenti 0.6 NNO max 5.1 Maestrale 61 % 1015 hPa 19 cielo coperto +10.3° perc. +9.2° Assenti 6.6 SO max 6.3 Libeccio 68 % 1016 hPa 22 cielo coperto +9.3° perc. +8.1° Assenti 8.6 SSO max 9 Libeccio 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.