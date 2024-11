Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lavello di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,5°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa varierà da nubi sparse a cielo coperto, ma senza particolari effetti sul clima. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1032 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 15,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà, favorendo una sensazione di maggiore comfort. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 1,6 km/h e 7,9 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un’ottima visibilità. L’intensità del vento sarà moderata, ma non ci saranno raffiche significative. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 37%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno agli 8,3°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, rendendo la serata particolarmente piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le temperature notturne potrebbero scendere leggermente, ma senza particolari sbalzi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.3° perc. +5° Assenti 6.8 SSO max 6.4 Libeccio 50 % 1032 hPa 4 nubi sparse +5.4° perc. +3.9° Assenti 7.2 SSO max 6.5 Libeccio 47 % 1031 hPa 7 cielo sereno +6.6° perc. +5.2° Assenti 7.3 SSO max 7.1 Libeccio 43 % 1031 hPa 10 cielo sereno +13.4° perc. +11.4° Assenti 1.6 O max 4.6 Ponente 26 % 1029 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +13.7° Assenti 4.2 NNE max 7.2 Grecale 28 % 1026 hPa 16 cielo sereno +10.4° perc. +8.5° Assenti 3.8 E max 4.3 Levante 41 % 1026 hPa 19 cielo sereno +9° perc. +8.6° Assenti 5 SSO max 4.9 Libeccio 51 % 1026 hPa 22 cielo sereno +8.5° perc. +7.3° Assenti 7.5 SSO max 7.3 Libeccio 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.