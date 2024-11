Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Lavello si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,7°C. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano una continuazione di nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno toccare i 30,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma non sgradevole. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,7°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere presente, con un’intensità del vento che potrà raggiungere i 31,3 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo così una giornata asciutta.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,6°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una leggera intensificazione del vento, che potrà arrivare fino a 39,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una prevalenza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la settimana piuttosto tranquilla dal punto di vista climatico. Gli amanti dell’aria fresca e delle passeggiate all’aperto troveranno sicuramente piacevoli queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.6° perc. +10° prob. 3 % 9.6 SSO max 10 Libeccio 88 % 1015 hPa 4 nubi sparse +10.9° perc. +10.3° Assenti 10.7 S max 12.3 Ostro 85 % 1014 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° Assenti 9.8 S max 15.9 Ostro 78 % 1014 hPa 10 poche nuvole +17.9° perc. +17° prob. 3 % 17.2 SO max 28.4 Libeccio 47 % 1013 hPa 13 nubi sparse +18° perc. +17.2° prob. 6 % 21.4 SO max 30.8 Libeccio 49 % 1011 hPa 16 nubi sparse +13.8° perc. +13° prob. 6 % 13.5 SSO max 27.3 Libeccio 68 % 1011 hPa 19 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° prob. 6 % 14.8 SO max 37 Libeccio 72 % 1011 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° prob. 6 % 14.3 SO max 39.4 Libeccio 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.