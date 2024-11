Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore schiarimento, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i valori massimi. La sera porterà un cielo sereno, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 87%. La temperatura si attesterà intorno ai 10,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Man mano che si avanza verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 10°C. La umidità sarà alta, intorno all’87%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo i 12°C alle 07:00 e i 15,6°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 64% intorno alle 09:00.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più mite, con temperature che toccheranno un massimo di 18,9°C alle 13:00. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole e una copertura nuvolosa che scenderà fino al 12%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,3 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 45%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 10,8°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori intorno ai 1,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lavello indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli sereni. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.5° perc. +9.9° Assenti 2.2 OSO max 2.3 Libeccio 88 % 1026 hPa 4 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 3.1 SSO max 3.3 Libeccio 88 % 1026 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.3° Assenti 1.6 S max 2.4 Ostro 78 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 6.7 ENE max 6.9 Grecale 57 % 1027 hPa 13 poche nuvole +18.9° perc. +18.1° Assenti 10.3 NE max 9.3 Grecale 45 % 1026 hPa 16 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 8.9 NE max 12.9 Grecale 73 % 1027 hPa 19 cielo sereno +12° perc. +11.5° Assenti 1.5 O max 1.9 Ponente 88 % 1028 hPa 22 cielo sereno +11.1° perc. +10.6° Assenti 2.4 OSO max 2.4 Libeccio 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:43

