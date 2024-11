Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Lecce si presenterà con condizioni climatiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 20°C durante le ore centrali, mentre le minime notturne si attesteranno sui 17°C. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 32 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra l’83% e il 71% nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore del 6%. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che raggiungeranno i 20 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 19,6°C entro le ore 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 7%. La ventilazione si manterrà attorno ai 26 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 73%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,5°C intorno alle 10:00, per poi scendere a 19°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà costante, con valori che si aggireranno attorno ai 25 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, raggiungendo il 66%.

Con l’arrivo della sera, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno al 61%. Le temperature scenderanno fino a 16,6°C entro le ore 23:00. La ventilazione si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 20.7 NNO max 32.8 Maestrale 84 % 1022 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +17° Assenti 18.9 NNO max 30 Maestrale 85 % 1021 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° Assenti 22.9 NNO max 29 Maestrale 79 % 1023 hPa 10 poche nuvole +20.5° perc. +20.2° Assenti 26.4 NNO max 27.2 Maestrale 63 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 25.8 NNO max 27.3 Maestrale 63 % 1022 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 19.7 N max 27.7 Tramontana 69 % 1022 hPa 19 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 14.4 N max 23.2 Tramontana 71 % 1023 hPa 22 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 15 NNO max 21.5 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:38

