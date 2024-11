Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Lecce si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con un cielo coperto, mentre nel pomeriggio e nella sera si assisterà a piogge di intensità variabile, che potrebbero risultare anche forti. La temperatura si manterrà su valori freschi, con massime intorno ai 15,8°C e minime che scenderanno fino a 13,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 37,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Lecce si presenteranno serene, con un cielo prevalentemente sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 2%, e la probabilità di precipitazioni sarà minima. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, con un’umidità che si aggirerà intorno al 67%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,8°C alle 08:00. La probabilità di pioggia rimarrà assente fino alle 11:00, quando si inizieranno a registrare le prime piogge leggere, con una temperatura percepita di 15,2°C. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso della mattina, con accumuli che raggiungeranno i 0,25 mm entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle piogge, con valori che varieranno da leggeri a moderati. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 14,1°C e 14,9°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,4 km/h. Le precipitazioni continueranno a intensificarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,87 mm.

La sera porterà con sé condizioni di pioggia moderata, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13,4°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 37,5 km/h, contribuendo a una sensazione di freddo. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 4 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì si prevede un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può rivelarsi imprevedibile.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12° prob. 2 % 13.2 NNE max 15.9 Grecale 69 % 1019 hPa 5 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 10.1 NE max 10.8 Grecale 72 % 1019 hPa 8 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 14 ENE max 14.9 Grecale 61 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +15.8° perc. +15.2° 0.17 mm 15.4 ENE max 14.8 Grecale 65 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +14.1° perc. +13.6° 0.87 mm 17.4 ENE max 22.4 Grecale 75 % 1019 hPa 17 pioggia moderata +13.7° perc. +13.2° 1.03 mm 23.7 ENE max 32.5 Grecale 81 % 1019 hPa 20 forte pioggia +13.3° perc. +13° 4.34 mm 25 NE max 36.4 Grecale 88 % 1019 hPa 23 pioggia moderata +13.4° perc. +13° 3.13 mm 29.2 ENE max 37.2 Grecale 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:30

