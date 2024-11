Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lecce per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con un graduale miglioramento verso la sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 12,4°C e i 17,9°C. La presenza di venti moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 37,7 km/h, influenzerà la percezione del freddo, rendendo l’atmosfera più frizzante. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 75% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno toccare i 52,2 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 59%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14,3°C. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 25,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto fresca e umida.

Nel pomeriggio, le temperature subiranno un ulteriore abbassamento, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 13,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 98%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 4,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, contribuendo a un clima fresco.

In sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-est con una velocità di circa 15,4 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 75%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.9° perc. +16.1° Assenti 28.7 O max 45.8 Ponente 56 % 1002 hPa 5 cielo coperto +15.5° perc. +14.5° prob. 8 % 20 NO max 34.5 Maestrale 55 % 1004 hPa 8 cielo coperto +14.1° perc. +13.3° Assenti 26.6 NNO max 31.6 Maestrale 65 % 1007 hPa 11 cielo coperto +14° perc. +12.9° Assenti 23.4 NNO max 27.6 Maestrale 53 % 1009 hPa 14 cielo coperto +14.1° perc. +12.8° Assenti 17.2 NNO max 18.6 Maestrale 48 % 1009 hPa 17 cielo coperto +13.6° perc. +12.4° Assenti 4.2 NNE max 5 Grecale 51 % 1010 hPa 20 nubi sparse +12.4° perc. +11.2° Assenti 15.4 S max 23.8 Ostro 56 % 1010 hPa 23 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° Assenti 20.3 SSE max 37.7 Scirocco 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.