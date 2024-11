Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 27 Novembre a Lecce si presenteranno prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente le temperature. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,6°C, mentre al mattino si assisterà a un incremento, con valori che raggiungeranno i 16,5°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra il 58% e il 80% nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Lecce godrà di un cielo sereno con una temperatura che si manterrà attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 12%. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord e Nord Est, con intensità che non supererà i 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), si prevede un aumento graduale delle temperature, che toccheranno i 16,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con valori che non supereranno il 22%. Anche in questa fase, il vento sarà debole, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità inizierà a scendere, ma resterà comunque sopra il 58%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere bassa, e il vento manterrà la sua debole intensità. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76% verso le ore serali.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 12°C. La situazione meteo rimarrà stabile, con poche nuvole e un’umidità che si manterrà alta, attorno al 79%. Il vento continuerà a essere debole, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il cielo sereno o poco nuvoloso accompagnerà la città anche nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Lecce all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.3° perc. +10.6° Assenti 1.6 N max 2.6 Tramontana 78 % 1023 hPa 5 poche nuvole +11.2° perc. +10.5° Assenti 3.3 NNE max 4.2 Grecale 78 % 1023 hPa 8 poche nuvole +14.1° perc. +13.3° Assenti 3.7 NNE max 4.9 Grecale 67 % 1024 hPa 11 poche nuvole +16.3° perc. +15.5° Assenti 7.9 NNE max 7.4 Grecale 58 % 1023 hPa 14 poche nuvole +16° perc. +15.3° Assenti 6.9 ENE max 5.1 Grecale 61 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13.5° perc. +12.9° Assenti 7.2 ESE max 7.4 Scirocco 76 % 1024 hPa 20 poche nuvole +13° perc. +12.4° Assenti 6.4 S max 6.5 Ostro 78 % 1025 hPa 23 poche nuvole +12.6° perc. +12.1° Assenti 7.4 S max 7.7 Ostro 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:22

