Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Lecce indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi si faranno più dense, portando a un cielo coperto. Infine, nella sera, le condizioni di nuvolosità rimarranno stabili, senza significative variazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,3°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà minima, con un 1% di nuvole nel cielo. Con l’avanzare della mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La nuvolosità aumenterà, passando da 24% a 59%, con venti leggeri che si muoveranno da nord-nord est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 18,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 83%, e i venti si intensificheranno leggermente, con velocità che toccheranno i 11,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il rischio di pioggia a livelli minimi.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, arrivando a circa 15,8°C. Il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 94%. I venti rimarranno leggeri, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni mostrano una certa stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni. La situazione meteo rimarrà sotto osservazione, in attesa di eventuali cambiamenti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Lecce

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.3° Assenti 6.1 N max 6.6 Tramontana 61 % 1025 hPa 4 nubi sparse +14.6° perc. +13.8° Assenti 4.5 NNO max 4.9 Maestrale 62 % 1025 hPa 7 poche nuvole +16.4° perc. +15.6° Assenti 2.9 NO max 3.7 Maestrale 57 % 1027 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 3.6 NNE max 3 Grecale 53 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 9.5 NNE max 7 Grecale 52 % 1026 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° Assenti 9.7 NNE max 11.7 Grecale 65 % 1027 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 1 % 5.6 NNE max 5.9 Grecale 70 % 1028 hPa 22 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 1 % 5.9 NNE max 6.2 Grecale 72 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:35

