Previsioni Meteo Lecco: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Lecco si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +12,2°C durante la notte a un massimo di +18°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h. L’umidità, invece, si attesterà su valori piuttosto elevati, oscillando tra l’83% e il 90%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’87%. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando si registrerà un leggero aumento della nuvolosità.

Durante la mattina, a partire dalle 07:00, si assisterà a un aumento delle nubi sparse, con una copertura che raggiungerà il 79% entro le 09:00. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +16,6°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente sud-sud ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, passando da cielo coperto a cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di +18°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a +14,3°C alle 16:00. L’umidità, pur rimanendo alta, si stabilizzerà attorno al 65-75%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, favorendo una sensazione di calore moderato.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si avvicinerà al 90%. Le condizioni di calma continueranno a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lecco indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si prevede un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature nei giorni successivi, pertanto è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 4 NNE max 4.1 Grecale 86 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 4.1 NNE max 4 Grecale 84 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° Assenti 3.8 NNE max 3.6 Grecale 80 % 1026 hPa 10 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 3 SSO max 2 Libeccio 67 % 1025 hPa 13 poche nuvole +18° perc. +17.5° Assenti 4.6 SSO max 2.6 Libeccio 65 % 1024 hPa 16 cielo sereno +14.3° perc. +14° Assenti 2.5 S max 3 Ostro 85 % 1024 hPa 19 cielo sereno +12.9° perc. +12.6° Assenti 3.2 NE max 3 Grecale 90 % 1026 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +12° Assenti 3.5 NNE max 3.1 Grecale 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:59

