Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Le condizioni meteo di Legnano per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 6,4°C e i 7,3°C. La presenza di venti leggeri, con velocità che non supereranno i 4,8 km/h, contribuirà a un clima fresco, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. Verso la sera, si registreranno anche delle leggere piogge, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della giornata.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 6,4°C, con un cielo completamente coperto. La brezza leggera proveniente da Ovest accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che si attesterà tra i 4,4 km/h e i 4,5 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1032 hPa.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno invariate, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 7°C intorno alle 10:00. Il cielo continuerà a essere coperto e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà sempre contenuta, con valori che non supereranno i 4,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,3°C, senza variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia sarà presente, ma senza precipitazioni rilevanti fino a quel momento. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo. Le temperature si manterranno attorno ai 7°C, ma la probabilità di pioggia aumenterà, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 23:00. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori intorno all’84%. La pressione atmosferica scenderà leggermente, attestandosi sui 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Legnano indicano un Lunedì caratterizzato da un cielo coperto e temperature fresche. Le condizioni di umidità elevata e la presenza di piogge leggere in serata suggeriscono di prepararsi a un clima piuttosto umido e fresco. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di ulteriori piogge e temperature simili. Pertanto, si consiglia di tenere a mente le previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 4.5 ONO max 7.3 Maestrale 70 % 1032 hPa 4 cielo coperto +6.5° perc. +6.5° prob. 5 % 3.7 OSO max 6.2 Libeccio 70 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° prob. 6 % 4.8 O max 7.1 Ponente 71 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 6 % 4.1 O max 6.4 Ponente 70 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 13 % 2.6 OSO max 3.7 Libeccio 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 13 % 3.5 SSO max 4.2 Libeccio 75 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 17 % 1.9 ONO max 3.1 Maestrale 78 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 21 % 2.9 OSO max 3.6 Libeccio 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:43

