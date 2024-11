Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Legnano si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina seguirà con un clima altrettanto piacevole, con temperature che saliranno fino a 17°C e una continua assenza di nuvole. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 17,8°C, mantenendo un cielo limpido e senza precipitazioni. La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 13°C, con venti leggeri.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Legnano godrà di un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si aggireranno attorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore, a 12,4°C. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 1,5 km/h, proveniente da nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1027 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 13,1°C, e alle 10:00 raggiungerà i 15,7°C. Anche in questo frangente, l’umidità scenderà gradualmente, attestandosi attorno al 61%. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile e gradevole. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 17,8°C, con una leggera brezza da sud. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità continuerà a scendere, arrivando al 54%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, ma rimarranno comunque sopra i 13°C. Alle 20:00, si registrerà una temperatura di 14°C, con un cielo ancora sereno. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un meteo favorevole, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente ma senza significativi cambiamenti nel clima generale. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima piacevole e sereno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 2.1 NNO max 2.5 Maestrale 85 % 1027 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +11.4° Assenti 3.2 NO max 4.2 Maestrale 85 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 2.7 ONO max 4.9 Maestrale 79 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +14.9° Assenti 2.8 SO max 2.7 Libeccio 61 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 3.3 SSO max 2.1 Libeccio 54 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16° perc. +15.3° Assenti 2.8 S max 3.1 Ostro 63 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° Assenti 0.7 NE max 2.9 Grecale 73 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.3° perc. +12.7° Assenti 2.2 NNE max 2.9 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:03

