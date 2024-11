Previsioni Meteo Lentini: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Lentini si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio all’insegna della pioggia leggera e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C nel pomeriggio, con un’attenuazione delle precipitazioni e un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, Lentini sarà avvolta da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 95%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche provenienti da Sud Est.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare piogge leggere, sebbene ci sarà una leggera flessione nella quantità di precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a notare delle schiarite.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura massima toccherà i 19,2°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, portando a un clima più gradevole. Il vento sarà debole, con direzione variabile, e non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

La sera porterà cieli sereni e una temperatura in calo, che si attesterà intorno ai 14,6°C. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, con un’umidità che si manterrà attorno all’86%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera più piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lentini indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Martedì, con un passaggio da condizioni di pioggia leggera a cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi del meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un’assenza di precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un clima più favorevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.33 mm 2.7 SSE max 4.2 Scirocco 95 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +14.3° perc. +14.3° 0.14 mm 2.5 SSE max 3.6 Scirocco 95 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.27 mm 4.8 ESE max 7.8 Scirocco 85 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +18.6° perc. +18.5° 0.73 mm 7.5 E max 8.6 Levante 76 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +19.2° perc. +19° 0.21 mm 0.5 NO max 7.4 Maestrale 70 % 1014 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° prob. 79 % 0.8 OSO max 3.2 Libeccio 84 % 1015 hPa 20 cielo sereno +15.2° perc. +15° prob. 42 % 4.1 SO max 5.2 Libeccio 86 % 1016 hPa 23 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° prob. 39 % 5.4 O max 5.5 Ponente 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:49

