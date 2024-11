Previsioni Meteo Lentini: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Lentini indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 16°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con punte di 17,6°C. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un abbassamento della temperatura, che scenderà a circa 15,8°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra il 75% e l’87%.

Durante la giornata, i venti si presenteranno deboli, con una velocità che varierà tra i 1,4 km/h e i 4,9 km/h, provenienti principalmente da direzioni nordiche. La probabilità di precipitazioni sarà presente, in particolare nel pomeriggio e in serata, con attese di pioggia leggera.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 15°C. La mattina continuerà a mostrare un cielo nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 17°C. Nel pomeriggio, si registrerà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere, che porteranno la temperatura a scendere fino a 15,8°C. La sera si prevede nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si raccomanda di prestare attenzione alle possibili piogge, soprattutto nel pomeriggio di Domenica. La settimana successiva potrebbe portare ulteriori variazioni, ma per ora si prevede una continuità nelle condizioni meteo attuali.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 6 % 1.7 SO max 2.1 Libeccio 79 % 1020 hPa 5 cielo coperto +15° perc. +14.7° prob. 10 % 1.4 SSO max 2.2 Libeccio 81 % 1019 hPa 8 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° prob. 26 % 2.9 ESE max 7.2 Scirocco 70 % 1020 hPa 11 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° prob. 34 % 4.5 N max 6.2 Tramontana 75 % 1019 hPa 14 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° prob. 26 % 4.7 NE max 6.3 Grecale 74 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.13 mm 4.5 NE max 7.2 Grecale 85 % 1018 hPa 20 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 25 % 3.2 N max 4.9 Tramontana 87 % 1019 hPa 23 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 29 % 3.9 NO max 4.7 Maestrale 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:51

