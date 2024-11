Previsioni Meteo Lentini: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai 14,6°C. La velocità del vento raggiungerà i 8,5 km/h da Ovest, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 18,7°C e il vento si intensificherà fino a 20,8 km/h. Sabato, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno i 19°C nel pomeriggio e umidità al 46%. Domenica, si prevedono temperature fino a 20,8°C e condizioni di bel tempo, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con una temperatura percepita di 14,3°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con un valore dell’11%.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 15,5°C, con una leggera brezza che soffierà a 8,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 5%, e l’umidità scenderà al 78%. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 18,7°C, con venti più sostenuti che arriveranno a 20,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attorno al 35%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 19°C alle 10:00 e si stabilizzeranno attorno ai 18,9°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà tra i 21 km/h e i 22 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 47%, garantendo un clima piuttosto secco e gradevole.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, passando da 13,2°C alle 18:00 a 12,4°C alle 21:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 9%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 69%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Sabato 16 Novembre

Nella notte di Sabato 16 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,3°C, con una temperatura percepita di 10,4°C. La velocità del vento sarà di 9,7 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 15°C, con una leggera brezza che soffierà a 5,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 0%, e l’umidità scenderà al 61%. Alle 10:00, la temperatura raggiungerà i 17,5°C, con venti più sostenuti che arriveranno a 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 19°C alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 18,9°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà tra i 6 km/h e i 7,7 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 46%, garantendo un clima piuttosto secco e gradevole.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, passando da 13°C alle 18:00 a 12,1°C alle 21:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 0%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 74%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,5°C, con una temperatura percepita di 10,7°C. La velocità del vento sarà di 8 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 12,9°C, con una leggera brezza che soffierà a 6,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 0%, e l’umidità scenderà al 70%. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 16,8°C, con venti più sostenuti che arriveranno a 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 20,1°C alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 20,8°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà tra i 6 km/h e i 7,2 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 43%, garantendo un clima piuttosto secco e gradevole.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, passando da 14,1°C alle 18:00 a 14,2°C alle 21:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 72%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Lentini si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato offriranno un clima ideale per attività all’aperto, mentre Domenica continuerà a mantenere temperature miti e condizioni di bel tempo. Gli amanti delle passeggiate e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.