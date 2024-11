Previsioni Meteo Licata: il bollettino per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +16,7°C e un vento da Nord Ovest a 9,8 km/h. La mattina porterà un aumento della temperatura fino a +21,1°C e un vento che raggiungerà 24,7 km/h. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature attorno ai 20,2°C e un vento sostenuto. Martedì, il cielo sarà sereno con temperature che saliranno fino a +20,6°C. Mercoledì, si passerà a nubi sparse, mentre Giovedì il cielo sarà coperto con un vento forte fino a 40 km/h e possibilità di piogge leggere in serata.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +16,7°C. La velocità del vento sarà di 9,8 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 13,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Le condizioni rimarranno stabili e senza precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con una temperatura che salirà fino a +21,1°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,7 km/h alle 10:00, con raffiche fino a 28,3 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 62%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola che potrebbe comparire. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,4°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 20,2°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, oscillando tra 26,3 km/h e 29,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 71%, ma non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a cielo coperto. La temperatura scenderà a 17,9°C alle 21:00, con una velocità del vento che si attesterà attorno ai 18,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 79%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +17,2°C. La velocità del vento sarà di 18,3 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno, con una temperatura che salirà fino a +20,6°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,3 km/h alle 10:00, con raffiche fino a 28,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 66%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 20,3°C alle 14:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, oscillando tra 25,3 km/h e 31 km/h. L’umidità aumenterà fino al 70%, ma non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che scenderà a 18,2°C alle 21:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 17,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’85%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +18,2°C. La velocità del vento sarà di 17,7 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 27,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a +20,8°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,6 km/h alle 11:00, con raffiche fino a 33,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 68%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 20,4°C alle 14:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, oscillando tra 29 km/h e 31,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 70%, ma non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà, passando a cielo coperto. La temperatura scenderà a 18,8°C alle 21:00, con una velocità del vento che si attesterà attorno ai 37,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’82%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa +18,3°C. La velocità del vento sarà di 40 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 56,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa. Non si registreranno precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19°C entro le ore 11:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, oscillando tra 22,7 km/h e 30,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 52%, e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 18,5°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, oscillando tra 21,1 km/h e 28,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 53%, ma non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che scenderà a 18,4°C alle 21:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 39,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’81%, e si prevede la possibilità di piogge leggere durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e temperature miti, seguite da un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere verso la fine della settimana. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle prime giornate, mentre è consigliabile prepararsi per un cambiamento del tempo verso Giovedì.

