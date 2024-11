Previsioni Meteo Licata: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,4°C e +17,4°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’81-91%. I venti saranno prevalentemente da est, con intensità variabile, raggiungendo punte di 23,8 km/h durante il pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 9-11 km/h, proveniente principalmente da est-sud-est.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si presenteranno come pioviggini, con accumuli che varieranno da 0,37 mm a 0,92 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si intensificheranno, con piogge moderate che porteranno accumuli significativi, fino a 3,53 mm. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +16,6°C. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di freschezza.

La sera porterà un lieve miglioramento, con piogge che si attenueranno, ma non mancheranno completamente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una certa vivacità. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, quindi è consigliabile prepararsi a un clima umido e variabile. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando con attenzione le proprie uscite.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.71 mm 9.8 ESE max 13.2 Scirocco 82 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.38 mm 11.9 ESE max 14.3 Scirocco 82 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +17.1° perc. +16.9° 0.92 mm 12.6 ESE max 17.4 Scirocco 79 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.37 mm 11.5 E max 16.2 Levante 83 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +16.6° perc. +16.6° 2.87 mm 17 ESE max 22.7 Scirocco 87 % 1017 hPa 17 pioggia moderata +16.5° perc. +16.5° 3.53 mm 17.5 ESE max 21.3 Scirocco 91 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.68 mm 15 E max 20.2 Levante 89 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +16.7° perc. +16.7° 0.49 mm 17.6 ESE max 24.8 Scirocco 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:55

