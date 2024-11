Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Limbiate indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a una mattina con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 15°C nel pomeriggio. La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno nuovamente, mantenendosi attorno ai 11°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più favorevoli. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, portandosi sotto il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 15,7°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare la giornata, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del sole. L’umidità si manterrà attorno al 47%, rendendo l’aria piacevole.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 11°C. Il vento si farà sentire con una leggera brezza proveniente da Est, mantenendo l’umidità attorno al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Limbiate mostrano un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con un clima più mite e soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 15°C, rendendo il periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.8° perc. +9.8° Assenti 2.4 NO max 3.4 Maestrale 70 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.4° perc. +9.3° Assenti 1.8 NNO max 3.1 Maestrale 66 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.2° perc. +8.9° Assenti 1.3 N max 2.1 Tramontana 65 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.7° Assenti 2.1 SSE max 1.7 Scirocco 50 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.7° perc. +14.5° Assenti 3.6 SSE max 3.7 Scirocco 47 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 3.5 SE max 4.3 Scirocco 57 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.3° perc. +11.3° Assenti 4.4 ENE max 6.4 Grecale 66 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.3° perc. +10.3° Assenti 4.5 NE max 7.2 Grecale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.