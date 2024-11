Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Limbiate di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 8°C, subiranno un incremento durante il giorno, raggiungendo valori massimi di circa 11,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Limbiate avrà un cielo coperto con una temperatura di circa 8,8°C e un’umidità che si attesterà attorno al 71%. La mattina porterà un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 11°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di pomeriggio saranno ideali per attività all’aperto, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno sui 11,8°C. La ventilazione sarà debole, proveniente da ovest-sudovest, con intensità che varierà tra i 5 e i 7 km/h.

Nel corso della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno agli 8°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una buona visibilità e un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza particolari effetti sul comfort. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1023 hPa, contribuendo a un clima di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Limbiate indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre la previsione meteo per Domenica potrebbe riservare qualche nuvola in più.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.4° perc. +7.4° Assenti 6.9 E max 16.7 Levante 73 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 4 % 3.7 ENE max 10 Grecale 74 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.4° perc. +7.4° Assenti 3.2 NO max 5.7 Maestrale 69 % 1024 hPa 10 poche nuvole +10.3° perc. +8.7° Assenti 5.6 O max 8.6 Ponente 53 % 1023 hPa 13 cielo sereno +11.8° perc. +10.2° Assenti 6.8 OSO max 8 Libeccio 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.4° perc. +9° Assenti 5.9 OSO max 10.7 Libeccio 55 % 1021 hPa 19 cielo sereno +8.9° perc. +8.9° Assenti 2.6 O max 8 Ponente 64 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 1.3 ONO max 4.2 Maestrale 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:51

