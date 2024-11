Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Limbiate indicano un Giovedì 7 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93%. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 12,9°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, mantenendo temperature simili a quelle della mattina.

Nel dettaglio, durante la notte, Limbiate sperimenterà un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si aggireranno intorno ai 10,4°C e l’umidità sarà elevata, attorno al 76%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 2,4 km/h.

All’alba, nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a 15,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 54%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 3,3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno nuovamente, con un ritorno a un cielo completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,8°C alle ore 16:00, mentre l’umidità aumenterà nuovamente fino al 61%. Non si prevedono precipitazioni significative durante il giorno, con il rischio di pioggia che rimarrà assente.

La sera porterà un parziale miglioramento, con poche nuvole che appariranno nel cielo. Le temperature scenderanno fino a 11,2°C alle 22:00, con umidità che si manterrà attorno al 73%. La velocità del vento rimarrà debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Limbiate indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Tuttavia, per Giovedì 7 Novembre, ci si aspetta un giorno nuvoloso, con temperature miti e senza precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero migliorare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.1° perc. +10.2° Assenti 1.8 NNE max 2.6 Grecale 75 % 1030 hPa 4 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° Assenti 0.8 NNO max 2.3 Maestrale 76 % 1030 hPa 7 nubi sparse +10.4° perc. +9.4° Assenti 0.9 NNE max 2.4 Grecale 75 % 1031 hPa 10 nubi sparse +14° perc. +13° Assenti 2.4 S max 1.3 Ostro 60 % 1031 hPa 13 cielo coperto +15.2° perc. +14.2° Assenti 4.1 S max 2.8 Ostro 53 % 1029 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° Assenti 3.6 SSO max 4.4 Libeccio 61 % 1029 hPa 19 poche nuvole +12.1° perc. +11.2° Assenti 0.3 E max 2.5 Levante 69 % 1030 hPa 22 poche nuvole +11.2° perc. +10.3° Assenti 1.2 NNO max 2.7 Maestrale 73 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:58

