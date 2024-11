Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Limbiate si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,6°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo nuvoloso, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, ci sarà una leggera schiarita con nubi sparse e temperature che toccheranno i 11°C. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 7,8°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Limbiate avrà un cielo inizialmente con nubi sparse e una temperatura di 7,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà rapidamente, raggiungendo il 100% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,5 km/h e 3,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 7,1°C e 10°C. La situazione meteorologica non presenterà precipitazioni significative, mantenendo un’intensità di vento leggera. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede una lieve attenuazione della copertura nuvolosa, con l’alternarsi di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 11°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi a 1008 hPa.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 7,6°C. La velocità del vento rimarrà debole, e l’umidità si attesterà intorno al 77%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con una predominanza di nuvolosità e temperature fresche. Domani, ci si aspetta un leggero miglioramento con possibili schiarite, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un ulteriore calo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono cieli sereni nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 3 ENE max 3.5 Grecale 78 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.9 ENE max 2.7 Grecale 77 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.8 NNE max 1.9 Grecale 77 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.9 SSO max 2.4 Libeccio 65 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.8° perc. +9.6° Assenti 5.1 SSO max 4.3 Libeccio 60 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.6 SO max 5.9 Libeccio 69 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 1 % 2 O max 3.8 Ponente 76 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 2 % 2.4 ONO max 3.9 Maestrale 77 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.