Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Limbiate si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 17°C durante le ore più calde, con un cielo che passerà da sereno a parzialmente nuvoloso. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si attesterà su valori moderati.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità. I venti saranno leggeri, provenienti da direzioni variabili, con velocità che non supereranno i 2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C entro le ore centrali della mattina. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra i 1 e i 4 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno nuovamente, con un ritorno al cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 17°C, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. I venti saranno leggeri e l’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno all’82%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un predominio di giornate serene e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi cambiamenti, con un possibile aumento della nuvolosità. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 1.7 NE max 2.7 Grecale 85 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +12° Assenti 1.5 N max 2 Tramontana 86 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 1.5 ONO max 3.4 Maestrale 83 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 3.5 SSO max 2.4 Libeccio 70 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 4.1 SSE max 3.1 Scirocco 64 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.6° perc. +15.1° Assenti 4.3 SSE max 5.8 Scirocco 72 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 3.2 ESE max 5 Scirocco 82 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13.1° perc. +12.7° Assenti 2.6 E max 4.6 Levante 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

