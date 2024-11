Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Limbiate si presentano decisamente favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la giornata, si osserverà un netto miglioramento rispetto alle ore notturne, quando il cielo sarà stato coperto e le temperature saranno state piuttosto basse.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 98% e temperature che scenderanno fino a +2,9°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,4 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un valore del 78%, ma non si registreranno piogge.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di +9,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 17,6 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 27% alle ore 12:00, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si manterranno attorno ai 7,9°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno stabili, con una velocità che varierà tra 10,5 km/h e 11,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 31%, confermando un clima asciutto e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +3°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,4 km/h, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Limbiate indicano un Venerdì 22 Novembre caratterizzato da un clima sereno e temperature gradevoli, con un netto miglioramento rispetto alla notte. I prossimi giorni si preannunciano simili, con condizioni di stabilità atmosferica che dovrebbero persistere, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +2.4° perc. -0.1° prob. 1 % 8.9 ONO max 17.2 Maestrale 77 % 994 hPa 4 nubi sparse +2.1° perc. -1.4° Assenti 12.5 O max 34.8 Ponente 71 % 998 hPa 7 cielo sereno +3.2° perc. -0.2° Assenti 14 NNO max 41.8 Maestrale 57 % 1001 hPa 10 cielo sereno +7.5° perc. +4.7° Assenti 16.5 N max 38 Tramontana 36 % 1005 hPa 13 cielo sereno +9.2° perc. +7.2° Assenti 13.3 NNO max 26.7 Maestrale 25 % 1007 hPa 16 cielo sereno +6.5° perc. +4.3° Assenti 10.4 NO max 23.7 Maestrale 36 % 1010 hPa 19 cielo sereno +4.1° perc. +1.2° Assenti 12.1 NNO max 27.1 Maestrale 43 % 1014 hPa 22 cielo sereno +3° perc. -0° Assenti 11.4 NNO max 25.5 Maestrale 42 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:44

