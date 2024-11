Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Lissone indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della giornata. I dati meteorologici mostrano una transizione da una notte con nubi sparse a un pomeriggio di cielo sereno, rendendo questa giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno attorno al 80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con velocità comprese tra 3 e 4 km/h.

Nella mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che saliranno fino a 17°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo parzialmente sereno. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Est.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 10%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole sparse. I venti si faranno più deboli, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Lissone suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori simili, garantendo un inizio di novembre gradevole per gli abitanti della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.9° perc. +13.2° Assenti 3.5 ENE max 4 Grecale 73 % 1026 hPa 4 nubi sparse +13.2° perc. +12.5° Assenti 3.9 ENE max 5.1 Grecale 76 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 2.1 NE max 3.7 Grecale 77 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 3.9 SSE max 4 Scirocco 67 % 1027 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 4.4 S max 3.1 Ostro 61 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +15.9° Assenti 5.1 SE max 7.7 Scirocco 72 % 1025 hPa 19 poche nuvole +14.7° perc. +14.4° Assenti 0.9 E max 1.5 Levante 81 % 1026 hPa 22 poche nuvole +13.8° perc. +13.5° Assenti 1.4 NE max 2.2 Grecale 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.