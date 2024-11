Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Lissone indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un progressivo deterioramento del tempo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, mentre le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio e in serata, portando anche a possibili nevicate.

Nella notte, il meteo si presenterà inizialmente con cielo sereno, con una temperatura di circa +5,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 67% intorno alle 04:00. Le temperature percepite rimarranno stabili attorno ai 3-4°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 63%.

La mattina inizierà con nubi sparse, ma il cielo si schiarirà progressivamente, portando a momenti di sole. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 7,7°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con il cielo che diventerà completamente coperto nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,2 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. La temperatura scenderà fino a 6,1°C alle 16:00, con un’umidità che raggiungerà il 65%. Le precipitazioni saranno accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrà superare i 15 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 2,4°C. Le piogge si trasformeranno in neve, con accumuli significativi previsti. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 95%. Le precipitazioni nevose continueranno fino a tarda notte, con accumuli che potrebbero influenzare la viabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Lissone nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo il maltempo di Giovedì, si prevede un miglioramento per Venerdì, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, nel weekend, un nuovo fronte perturbato potrebbe portare ulteriori precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni stradali e prepararsi a eventuali disagi causati dalle nevicate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.2° perc. +3.2° prob. 12 % 9 NE max 17.5 Grecale 63 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.4° perc. +3.9° Assenti 6.9 ENE max 12.3 Grecale 63 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.5° perc. +4.5° Assenti 1.9 NNE max 4.5 Grecale 64 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7° perc. +7° Assenti 2.4 SE max 2.9 Scirocco 53 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.4° perc. +6.6° prob. 7 % 5.8 SE max 6.8 Scirocco 55 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.1° perc. +4.6° 0.21 mm 7.5 E max 11.4 Levante 65 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +3.2° perc. +1.6° 1.22 mm 6.4 E max 12.3 Levante 93 % 999 hPa 22 neve +2.7° perc. +1.2° 0.35 mm 5.8 N max 11.7 Tramontana 93 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:45

