Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Lissone si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 17°C durante il pomeriggio, con un lieve calo nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, creando una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore notturne.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo una buona visibilità. La velocità del vento sarà debole, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’84%.

Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 16°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa aumenterà, toccando il 95% intorno alle 11:00. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra 1 e 4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che toccheranno il picco di 17°C. Le condizioni di previsioni del tempo saranno favorevoli per attività all’aperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 64%. La brezza leggera garantirà un comfort termico, rendendo piacevole il soggiorno all’aperto.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 13°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 87%. Il vento rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Lissone nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra i 10°C e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà stabile, con poche probabilità di pioggia, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature fresche della notte e della sera richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 1.8 NE max 2.8 Grecale 85 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 1.1 NNO max 2.1 Maestrale 86 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 1.2 O max 3 Ponente 83 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 3.8 SSO max 2.6 Libeccio 71 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.5° Assenti 4.2 SSE max 3.1 Scirocco 64 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 4.5 SSE max 6.2 Scirocco 74 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° Assenti 3.3 E max 5.2 Levante 84 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 2.5 E max 4.6 Levante 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:00

