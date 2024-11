Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Livorno si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. La sera porterà nuovamente un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo sereno e una buona visibilità. Con l’avanzare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno fino a 17,5°C intorno a mezzogiorno, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si manterrà sotto i 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria leggermente più umida rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con nubi sparse che ridurranno la copertura nuvolosa al 67%. Le temperature raggiungeranno un massimo di 17,9°C alle 14:00, mentre il vento rimarrà debole, con intensità che non supererà i 2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, creando condizioni di comfort.

La sera porterà nuovamente un incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est-Nord Est, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Livorno nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di momenti di sole e nuvolosità. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo le giornate piacevoli. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 7.7 ENE max 7.6 Grecale 74 % 1024 hPa 5 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° Assenti 7.3 E max 7.3 Levante 75 % 1024 hPa 8 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 7.3 E max 7.7 Levante 70 % 1025 hPa 11 cielo coperto +17° perc. +16.4° Assenti 4.5 E max 5 Levante 61 % 1025 hPa 14 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 1.4 SSE max 3 Scirocco 59 % 1024 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 1.7 NE max 1.7 Grecale 66 % 1024 hPa 20 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 5.6 ENE max 5.1 Grecale 71 % 1024 hPa 23 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 6.4 ENE max 6 Grecale 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:01

