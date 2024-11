Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Livorno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 7,3°C e i 12,7°C, mentre i venti soffieranno da est con intensità variabile. Le previsioni meteo indicano una leggera brezza che accompagnerà la giornata, rendendo il clima gradevole per le attività all’aperto.

Nella notte, Livorno si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 8,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 38%, con venti leggeri provenienti da nord-est. La situazione si manterrà stabile, con un’umidità attorno al 42% e una pressione atmosferica di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature che saliranno fino a 10°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa varierà tra 19% e 46%, garantendo momenti di sole alternati a nubi sparse. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una velocità di circa 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 35%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 12,7°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori minimi del 7%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10-13 km/h, mantenendo comunque una brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 38%, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 93% entro le 23:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,8°C, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-est con intensità crescente, fino a 21 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 46%, e la pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1031 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di nuvolosità crescente e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi delle precipitazioni. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.9° perc. +6.2° Assenti 9.4 ENE max 8.6 Grecale 41 % 1020 hPa 5 poche nuvole +7.4° perc. +5.4° Assenti 10.8 ENE max 10.5 Grecale 43 % 1023 hPa 8 nubi sparse +8.1° perc. +6.5° Assenti 9 E max 8.8 Levante 42 % 1026 hPa 11 nubi sparse +10.9° perc. +9° Assenti 8.6 E max 9 Levante 35 % 1028 hPa 14 cielo sereno +12.7° perc. +11.2° Assenti 10.8 SE max 16.4 Scirocco 42 % 1028 hPa 17 cielo sereno +11.5° perc. +9.8° Assenti 12.9 SE max 18.5 Scirocco 45 % 1030 hPa 20 nubi sparse +10.6° perc. +9° Assenti 15.6 SE max 19.4 Scirocco 49 % 1031 hPa 23 cielo coperto +10.8° perc. +9.1° Assenti 16 SE max 21.1 Scirocco 46 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.