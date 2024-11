Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Livorno indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con condizioni di cielo coperto e piogge leggere nelle prime ore. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite e un progressivo abbassamento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 15°C. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere intensità significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà elevata, con raffiche che potranno superare i 70 km/h, creando una sensazione di freddo accentuata. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si prevedono eventi significativi.

Durante la mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che scenderanno fino a 13°C. La copertura nuvolosa sarà ancora presente, ma si inizierà a notare una diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 45 km/h. La probabilità di pioggia sarà ancora presente, ma con intensità in diminuzione.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo sereno prenderà il sopravvento, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La ventilazione sarà più leggera, con raffiche che non supereranno i 20 km/h. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ritorno di nuvolosità, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 9°C. La ventilazione rimarrà moderata, con una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio da un inizio instabile a una situazione più serena. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° prob. 11 % 66.8 OSO max 103.4 Libeccio 69 % 993 hPa 5 pioggia leggera +14.2° perc. +13.3° 0.24 mm 50.9 O max 62.6 Ponente 61 % 996 hPa 8 nubi sparse +13.6° perc. +12.4° Assenti 27.3 ONO max 33.1 Maestrale 52 % 1000 hPa 11 poche nuvole +15.1° perc. +13.6° Assenti 28.9 NNO max 31 Maestrale 33 % 1003 hPa 14 cielo sereno +14.9° perc. +13.2° Assenti 17.4 NNO max 18.3 Maestrale 28 % 1006 hPa 17 cielo sereno +13° perc. +11.2° Assenti 10.2 NO max 12.3 Maestrale 29 % 1009 hPa 20 cielo coperto +10° perc. +8.4° Assenti 11.7 ENE max 13.1 Grecale 37 % 1012 hPa 23 cielo coperto +9° perc. +7.2° Assenti 11.8 ENE max 13 Grecale 41 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.