Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Lodi si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C nel primo pomeriggio, mantenendo un’assenza totale di precipitazioni e un’umidità relativamente alta.

Durante il pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo una piacevole sensazione di calore. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra i 16°C e i 17°C. La sera non porterà cambiamenti significativi, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 12°C. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente tranquilla.

In sintesi, le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Lodi indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Le temperature miti e il cielo sereno contribuiranno a creare un clima piacevole. Per i giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo la settimana particolarmente gradevole per gli abitanti di Lodi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +11.2° Assenti 2.2 ENE max 2.2 Grecale 92 % 1027 hPa 4 cielo sereno +11° perc. +10.6° Assenti 4.7 O max 4.4 Ponente 94 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.2° perc. +10.8° Assenti 6.5 O max 7.5 Ponente 95 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 5.1 O max 4.9 Ponente 80 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 1.6 SSO max 1.1 Libeccio 72 % 1025 hPa 16 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 3.1 SE max 3.9 Scirocco 84 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.1° perc. +12.8° Assenti 3 ESE max 3 Scirocco 89 % 1025 hPa 22 cielo sereno +12.2° perc. +11.9° Assenti 0.9 ESE max 1 Scirocco 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:01

