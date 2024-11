Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lodi di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi si faranno più dense, portando a un cielo coperto. La sera si concluderà con condizioni di cielo nuvoloso, senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 1,4°C, con una temperatura percepita che scenderà fino a -2,4°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 13,4 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 3,8°C alle 09:00. Il cielo sarà sereno al mattino presto, ma si coprirà progressivamente con nubi sparse, portando a una copertura nuvolosa del 29% alle 10:00. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi intorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 53%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di 7,3°C alle 13:00. Tuttavia, il cielo sarà coperto al pomeriggio, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 91%. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra 5 e 7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 42%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 3,1°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 99%. Il vento sarà molto debole, con velocità inferiori ai 4 km/h. L’umidità si manterrà costante attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lodi indicano un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno sotto i 10°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’aumento dell’umidità e la copertura nuvolosa potrebbero rendere le giornate più grigie. Si consiglia di prepararsi a un clima invernale, con abbigliamento adeguato per affrontare le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +1.2° perc. -3.1° Assenti 16 O max 29.3 Ponente 60 % 1021 hPa 4 cielo sereno +0.6° perc. -3.4° Assenti 13.5 O max 25.5 Ponente 63 % 1023 hPa 7 poche nuvole +0.5° perc. -3.3° Assenti 12.5 O max 24.4 Ponente 67 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.2° perc. +2.8° Assenti 10.4 ONO max 13.8 Maestrale 47 % 1029 hPa 13 cielo coperto +7.3° perc. +6° Assenti 7.4 ONO max 9.5 Maestrale 42 % 1028 hPa 16 nubi sparse +4.2° perc. +3.1° Assenti 5.1 OSO max 5.1 Libeccio 54 % 1030 hPa 19 cielo coperto +3.6° perc. +3.6° Assenti 1.8 NO max 2.4 Maestrale 54 % 1031 hPa 22 cielo coperto +3.2° perc. +3.2° Assenti 2.4 NO max 2.8 Maestrale 54 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:43

