Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti per il periodo. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 11°C, mentre nel corso della mattina si registreranno valori leggermente in aumento, raggiungendo i 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, oscillando tra l’81% e il 89%.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali, quando si scenderà a circa 10°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h, provenienti principalmente da ovest e sud-ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia assente per tutta la giornata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si manterranno stabili attorno ai 11°C. La mattina continuerà con le stesse condizioni, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più fresche. Nel pomeriggio, nonostante le temperature rimangano stabili, si avvertirà un leggero calo, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento termico, con valori che scenderanno fino a 9°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lodi indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti, senza particolari variazioni. Si consiglia di prepararsi a un weekend caratterizzato da un clima fresco e umido, ideale per attività al chiuso o passeggiate sotto il cielo coperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11° perc. +10.2° prob. 6 % 1.5 OSO max 1.4 Libeccio 82 % 1028 hPa 4 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° prob. 4 % 6.3 O max 6.7 Ponente 83 % 1028 hPa 7 cielo coperto +10.9° perc. +10.4° Assenti 6.5 O max 9.4 Ponente 87 % 1028 hPa 10 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 8.1 OSO max 10.4 Libeccio 76 % 1027 hPa 13 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 8.1 OSO max 12.4 Libeccio 82 % 1026 hPa 16 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° Assenti 6.6 OSO max 7.1 Libeccio 85 % 1025 hPa 19 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° Assenti 7.2 OSO max 7.2 Libeccio 89 % 1025 hPa 22 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.8 O max 4.8 Ponente 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.