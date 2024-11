Previsioni Meteo Lodi: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 10 Novembre a Lodi si presenteranno con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della mattina, portando a un pomeriggio di sole. I venti saranno leggeri e le precipitazioni saranno assenti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 4,3 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’85%, e non si prevedranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le nubi inizieranno a diradarsi. Alle 08:00, la temperatura salirà a 10,2°C con una copertura nuvolosa del 68%. Proseguendo verso le 11:00, il termometro raggiungerà i 13,9°C e la copertura nuvolosa scenderà al 41%, favorendo un clima più gradevole. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 3,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e la temperatura toccherà il suo picco a 14,9°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 7%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h alle 17:00. L’umidità si manterrà attorno al 79%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno e i venti continueranno a soffiare da Est a una velocità di circa 8,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza particolari eventi atmosferici in arrivo. Sarà quindi un buon momento per godere di attività all’aperto e approfittare del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.1 ONO max 4.2 Maestrale 86 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 4.2 OSO max 4.1 Libeccio 87 % 1023 hPa 7 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.8 ONO max 3.9 Maestrale 87 % 1023 hPa 10 nubi sparse +12.9° perc. +12.1° Assenti 2.8 OSO max 2.5 Libeccio 71 % 1023 hPa 13 cielo sereno +14.9° perc. +14.1° Assenti 1.6 ESE max 2.1 Scirocco 63 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.9° perc. +11.2° Assenti 5.8 ESE max 5.9 Scirocco 77 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.3° perc. +9.6° Assenti 8.5 E max 8.5 Levante 82 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.3° perc. +8.2° Assenti 7.9 E max 7.8 Levante 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:54

