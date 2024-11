Previsioni Meteo Lodi: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,2°C e una leggera brezza proveniente da est. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che saliranno fino a 11°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Lodi avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature comprese tra 6°C e 7,2°C. La velocità del vento varierà tra 6,7 km/h e 13 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente orientale. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’83%.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), il cielo passerà da coperto a nubi sparse e infine a poche nuvole. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 11°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno tra 3,1 km/h e 5,5 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, raggiungendo il 57%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1-3%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10-11°C, mentre la velocità del vento rimarrà leggera, con valori intorno ai 5,7 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 70%.

La sera (18:00 – 23:00) si prevede anch’essa serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 6,1°C. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori che si attesteranno tra 1,5 km/h e 7,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75-79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 14 Novembre a Lodi suggeriscono una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 6°C e i 12°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.2° perc. +4.8° prob. 5 % 13 E max 32.5 Levante 83 % 1022 hPa 4 cielo coperto +6° perc. +4.2° prob. 10 % 8.2 ENE max 11.5 Grecale 86 % 1023 hPa 7 nubi sparse +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.5 SE max 5 Scirocco 83 % 1023 hPa 10 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 1.9 S max 5.8 Ostro 65 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.2° perc. +9.9° Assenti 5.7 SO max 6.6 Libeccio 57 % 1022 hPa 16 cielo sereno +8.4° perc. +7.2° Assenti 7.8 SO max 8.7 Libeccio 70 % 1021 hPa 19 cielo sereno +7.1° perc. +6.2° Assenti 5.7 SO max 5.7 Libeccio 75 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 2.5 OSO max 2.7 Libeccio 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:50

