Previsioni Meteo Lodi: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lodi di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature minime si attesteranno intorno ai +2,0°C, mentre nel corso della giornata si prevede un aumento fino a raggiungere i +9,7°C nel pomeriggio. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno superare i 25 km/h.

Durante la notte, Lodi si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che scenderà fino a +3,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà del 52%. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 11,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 17,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +5,8°C entro le 09:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 19,3 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 57%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +9,7°C alle 13:00, mantenendosi sopra i +7°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%, mentre i venti si attenueranno leggermente, con velocità comprese tra 12 km/h e 15 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa +2,3°C entro le 22:00. Il cielo rimarrà sereno, e i venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che varierà tra 12 km/h e 14 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli durante il giorno, con un abbassamento serale. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +2.9° perc. -1.1° Assenti 16.2 O max 27.4 Ponente 84 % 994 hPa 4 nubi sparse +2.2° perc. -3.4° Assenti 28.7 OSO max 49 Libeccio 83 % 997 hPa 7 cielo sereno +2.3° perc. -2.9° Assenti 24.6 O max 48.9 Ponente 77 % 1000 hPa 10 cielo sereno +7.5° perc. +4.5° Assenti 17.8 ONO max 34.1 Maestrale 51 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.7° perc. +7.8° Assenti 13.8 ONO max 26.6 Maestrale 40 % 1006 hPa 16 cielo sereno +5.4° perc. +2.3° Assenti 15 O max 28 Ponente 49 % 1010 hPa 19 cielo sereno +3.6° perc. +0.3° Assenti 13.6 O max 25.6 Ponente 55 % 1013 hPa 22 cielo sereno +2.3° perc. -1° Assenti 12 O max 21.3 Ponente 56 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.