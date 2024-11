Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 14 Novembre, Lucca si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 60%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 14°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 49%. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, grazie alla diminuzione della copertura nuvolosa e all’assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 8,6°C nel tardo pomeriggio. L’intensità del vento rimarrà leggera, e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. Le condizioni meteo continueranno a essere ideali per godere di una passeggiata nel centro storico di Lucca.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 6°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 68%, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica sarà stabile, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca indicano una giornata di Giovedì 14 Novembre caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per esplorare la bellezza di Lucca.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.7° perc. +6.6° Assenti 6.6 ENE max 9 Grecale 67 % 1019 hPa 5 cielo coperto +8.2° perc. +7.3° Assenti 6.4 NNE max 8 Grecale 76 % 1020 hPa 8 nubi sparse +10.2° perc. +9.2° Assenti 6.3 NNE max 10.6 Grecale 73 % 1020 hPa 11 nubi sparse +13.7° perc. +12.5° Assenti 5.8 ENE max 11.1 Grecale 52 % 1020 hPa 14 cielo sereno +13.2° perc. +11.9° Assenti 6.7 ENE max 11.9 Grecale 52 % 1019 hPa 17 cielo sereno +7.5° perc. +6° Assenti 8.2 NE max 10.4 Grecale 73 % 1021 hPa 20 cielo sereno +6.3° perc. +4.9° Assenti 7.1 NE max 8.3 Grecale 68 % 1022 hPa 23 cielo sereno +6° perc. +4.9° Assenti 6.1 NE max 7.4 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:50

