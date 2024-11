Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma l’intensificarsi della pioggia e dei venti renderà la situazione più complessa.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 81%, mentre la velocità del vento sarà di circa 8,9 km/h proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 72%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 10,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 24% e il 32%, mentre il vento sarà leggero, con velocità che varierà tra 6,4 km/h e 7,1 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento delle precipitazioni. A partire dalle 15:00, si registreranno piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 9,1°C e 10,6°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,1 km/h. L’umidità salirà fino al 79%, rendendo l’aria più pesante.

La sera porterà con sé un peggioramento delle condizioni meteo. Si prevedono forti piogge a partire dalle 18:00, con temperature che raggiungeranno i 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 5 mm. Il vento si intensificherà ulteriormente, con raffiche che potranno raggiungere i 81,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, creando un clima decisamente umido e scomodo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di forti piogge e vento, si prevede un lieve miglioramento per il giorno successivo, ma le temperature rimarranno fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica richiederà un monitoraggio costante, poiché i cambiamenti possono avvenire rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.9° perc. +3.1° Assenti 7.5 ENE max 9.4 Grecale 78 % 1006 hPa 5 nubi sparse +4.8° perc. +3.1° Assenti 7.4 ENE max 7.8 Grecale 79 % 1007 hPa 8 nubi sparse +6.8° perc. +5.7° Assenti 6.6 ENE max 9.2 Grecale 70 % 1009 hPa 11 poche nuvole +10.5° perc. +9° Assenti 7.1 ESE max 9.2 Scirocco 56 % 1008 hPa 14 cielo coperto +10.2° perc. +8.9° Assenti 5.8 E max 10.1 Levante 63 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +10.4° perc. +9.6° 0.66 mm 19.1 OSO max 42.7 Libeccio 79 % 1001 hPa 20 forte pioggia +12.5° perc. +12.1° 4.29 mm 20.5 SSO max 53.2 Libeccio 90 % 997 hPa 23 pioggia moderata +14.9° perc. +14.8° 1.6 mm 43.7 SO max 81.7 Libeccio 88 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:45

