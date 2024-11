Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lucca di Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra +8,2°C e +13°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 75%.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di +8,2°C e una leggera brezza da est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una temperatura di +9,4°C alle 05:00. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1029hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +13°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, oscillando tra il 70% e il 76%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattinata. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità si attesterà intorno all’81%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,5°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 84%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, ma senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente coperto. Non si prevedono cambiamenti significativi, con possibilità di qualche schiarita nei giorni successivi. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questa settimana condizioni favorevoli, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.1° perc. +8.2° Assenti 6.8 ENE max 8 Grecale 75 % 1030 hPa 5 cielo coperto +9.4° perc. +8.9° Assenti 5.7 E max 5.8 Levante 75 % 1029 hPa 8 cielo coperto +10.1° perc. +9.1° Assenti 5.6 E max 7.7 Levante 76 % 1029 hPa 11 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 5.7 E max 7.8 Levante 70 % 1027 hPa 14 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 4.5 E max 6.8 Levante 77 % 1025 hPa 17 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 5.1 E max 5.8 Levante 82 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° Assenti 5.6 E max 6.7 Levante 83 % 1024 hPa 23 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° Assenti 5.5 ENE max 5.5 Grecale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:43

