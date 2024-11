Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo. I dati raccolti mostrano un’assenza di precipitazioni e una pressione atmosferica stabile, il che suggerisce un clima favorevole per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 6%. Questo trend di bel tempo continuerà anche nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, il meteo rimarrà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,9 km/h e i 5,5 km/h, sempre da direzione Est-Nord Est. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 48%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della temperatura, con un picco di 14,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole nel pomeriggio. Le condizioni di cielo sereno favoriranno un clima gradevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7,9°C intorno alle 21:00. Anche in questo frangente, il meteo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nel meteo generale. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.4° perc. +5.7° Assenti 4.9 NE max 5.3 Grecale 66 % 1024 hPa 5 cielo sereno +6.1° perc. +5.2° Assenti 5.2 NE max 5.7 Grecale 62 % 1024 hPa 8 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.9 ENE max 4.9 Grecale 56 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.7° perc. +12.4° Assenti 3.6 SSE max 3.1 Scirocco 47 % 1022 hPa 14 poche nuvole +14° perc. +12.9° Assenti 3.4 SSO max 3.7 Libeccio 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 3.7 NE max 3.9 Grecale 72 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.1° perc. +7.7° Assenti 4.9 NE max 4.9 Grecale 74 % 1021 hPa 23 poche nuvole +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.7 NE max 4.7 Grecale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:49

