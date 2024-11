Previsioni Meteo Lucca: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà più marcata nelle prime ore della giornata, ma con il passare delle ore si assisterà a un progressivo diradamento della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 62%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 6,3 km/h. Con il passare delle ore, la nuvolosità aumenterà, raggiungendo il 95% alle 04:00, con temperature in calo fino a 11,6°C.

La mattina si aprirà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra 11,5°C e 19,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 89% e il 92%. Tuttavia, già a partire dalle 12:00, si inizierà a notare un miglioramento, con un aumento della temperatura fino a 20,3°C e una diminuzione della nuvolosità.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Si prevede un cielo con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 15% alle 15:00, favorendo un clima più gradevole. La brezza si attenuerà, con velocità del vento che scenderà a 1,7 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 5%. Le condizioni di calma del vento continueranno, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca indicano una giornata di transizione, che inizierà con nuvole e terminerà con cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero continuare a mantenersi su valori miti. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 6.3 NE max 6.4 Grecale 71 % 1024 hPa 5 cielo coperto +11.6° perc. +10.7° Assenti 6.2 NE max 6.6 Grecale 73 % 1024 hPa 8 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 4.8 ENE max 6.8 Grecale 70 % 1025 hPa 11 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 5 ESE max 6.6 Scirocco 59 % 1025 hPa 14 poche nuvole +20° perc. +19.7° Assenti 2.1 SE max 3.9 Scirocco 63 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15° perc. +14.7° Assenti 5.2 NNE max 4.6 Grecale 83 % 1025 hPa 20 cielo sereno +13.9° perc. +13.6° Assenti 5.2 NE max 5.1 Grecale 84 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 5.9 NE max 6.2 Grecale 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:02

