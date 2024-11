Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da un’intensa attività ventosa. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 17,9°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata, mentre le raffiche di vento potranno superare i 70 km/h, creando condizioni di burrasca moderata.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 70,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1007 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 17,9°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 39 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 34 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 64%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dal vento.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Il cielo continuerà a essere coperto e il vento manterrà una velocità di circa 27 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 61 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1000 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni evidenziano una stabilità delle condizioni meteo, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, il vento forte e le burrasche potrebbero rendere la percezione termica più fredda. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente per chi prevede di trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15° perc. +14.3° prob. 3 % 40.2 SO max 68.2 Libeccio 67 % 1006 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° prob. 3 % 33 OSO max 60.8 Libeccio 68 % 1005 hPa 8 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° prob. 5 % 31.2 SO max 63.3 Libeccio 69 % 1004 hPa 11 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° prob. 16 % 39.1 SO max 65 Libeccio 59 % 1003 hPa 14 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° prob. 24 % 33.4 SO max 63 Libeccio 63 % 1001 hPa 17 cielo coperto +16.4° perc. +15.7° prob. 24 % 39.9 OSO max 71.2 Libeccio 61 % 998 hPa 20 cielo coperto +14.9° perc. +14° Assenti 35 OSO max 61.1 Libeccio 59 % 999 hPa 23 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° prob. 4 % 27.1 OSO max 50.5 Libeccio 59 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.