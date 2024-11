Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, mentre le temperature si manterranno intorno ai 11°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel corso del pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si attesteranno attorno ai 18°C e una copertura nuvolosa che non supererà il 12%. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno toccare i 17 km/h. La sera si prevede tranquilla, con temperature in calo fino a 12°C, mantenendo sempre una leggera copertura nuvolosa.

In sintesi, le previsioni del tempo per Lucera evidenziano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Le temperature miti e la bassa probabilità di precipitazioni renderanno questo giorno particolarmente piacevole.

Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 18°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11° perc. +10.4° Assenti 4.4 SSO max 5.5 Libeccio 87 % 1023 hPa 5 poche nuvole +10.6° perc. +10° Assenti 4.7 SO max 5.4 Libeccio 88 % 1023 hPa 8 poche nuvole +13.5° perc. +12.9° Assenti 2.7 SO max 5.4 Libeccio 76 % 1024 hPa 11 poche nuvole +17.8° perc. +17.1° Assenti 3.7 SO max 9.7 Libeccio 57 % 1022 hPa 14 poche nuvole +18.8° perc. +18.1° Assenti 8 SO max 13.8 Libeccio 53 % 1021 hPa 17 poche nuvole +13.8° perc. +13.3° Assenti 4.5 SSO max 10.1 Libeccio 78 % 1023 hPa 20 poche nuvole +12.4° perc. +12° Assenti 2.2 NO max 3.5 Maestrale 86 % 1024 hPa 23 poche nuvole +11.9° perc. +11.4° Assenti 4 OSO max 3.9 Libeccio 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:30

