Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,9 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, oscillando tra il 57% e il 93%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si registrerà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, e l’umidità inizierà a scendere, arrivando al 64%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra 1,3 km/h e 5,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17,8°C alle 13:00 e alle 14:00, mentre nel tardo pomeriggio si registreranno valori più freschi, intorno ai 14,4°C. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 58%. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà ancora con nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 12,4°C entro le 23:00, mentre l’umidità si manterrà attorno al 72%. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere in considerazione l’umidità elevata e il vento moderato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° Assenti 1.8 ONO max 2.2 Maestrale 92 % 1028 hPa 5 cielo coperto +11.6° perc. +11.3° Assenti 2 O max 2.2 Ponente 93 % 1028 hPa 8 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° Assenti 1.6 E max 2.4 Levante 81 % 1029 hPa 11 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° Assenti 4.8 ENE max 5.2 Grecale 64 % 1028 hPa 14 cielo coperto +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.7 ENE max 6.4 Grecale 57 % 1027 hPa 17 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 6.8 NNE max 10.3 Grecale 79 % 1028 hPa 20 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° Assenti 4.8 ONO max 4.8 Maestrale 89 % 1028 hPa 23 nubi sparse +12.4° perc. +12° Assenti 4.9 ONO max 5 Maestrale 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:42

