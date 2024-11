Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un incremento delle temperature. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con un leggero calo termico, ma senza precipitazioni. La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno ulteriormente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Lucera vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +6,9°C, che scenderà leggermente fino a +6,2°C nelle ore successive. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 79%, con una velocità del vento di circa 5,5 km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 45%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà completamente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +14,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,3 km/h e i 6,3 km/h, mentre l’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 30%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1027 hPa.

Nel pomeriggio, il bel tempo persisterà, con temperature che varieranno tra +12,1°C e +14,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al minimo, con valori inferiori al 2%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 31%, garantendo un clima secco e gradevole.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno fino a +8,7°C. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità aumenterà gradualmente, raggiungendo il 69%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa, mantenendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. Martedì e mercoledì si preannunciano simili, con cieli sereni e temperature che potrebbero oscillare tra i 6°C e i 14°C. Gli amanti del sole e delle passeggiate all’aperto troveranno sicuramente queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.4° perc. +5.6° Assenti 5.2 OSO max 4.8 Libeccio 45 % 1031 hPa 5 nubi sparse +5.9° perc. +5° Assenti 5.2 SO max 4.5 Libeccio 46 % 1031 hPa 8 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.3 OSO max 3.1 Libeccio 38 % 1030 hPa 11 cielo sereno +13.5° perc. +11.7° Assenti 3.5 ENE max 3.9 Grecale 30 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.8° perc. +12.1° Assenti 7.1 ENE max 5 Grecale 32 % 1026 hPa 17 cielo sereno +9.8° perc. +8.8° Assenti 7.6 SE max 8.7 Scirocco 44 % 1026 hPa 20 cielo sereno +9° perc. +8.6° Assenti 5.2 SSE max 6.6 Scirocco 58 % 1026 hPa 23 cielo sereno +8.7° perc. +8.2° Assenti 5.3 S max 6.9 Ostro 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:30

