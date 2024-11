Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lucera di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre al mattino si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di cieli sereni e poche nuvole. Le temperature, che inizialmente saranno basse, subiranno un incremento durante le ore centrali della giornata, raggiungendo i valori massimi nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +8,1°C e una percezione di +5,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, attorno al 95%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di 13,6 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, toccando i +6,4°C alle 04:00. La notte si concluderà con un cielo ancora coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature inizieranno a risalire, passando da +6,9°C a +11°C entro le 12:00. Durante queste ore, la copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 5%. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 6,4 km/h e 15 km/h, proveniente principalmente da Nord.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 35% al 56%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un’atmosfera asciutta e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +6,3°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. Anche in queste ore, il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da cieli sereni e temperature fresche, con un miglioramento significativo rispetto alla notte. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari variazioni. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.6° perc. +6.1° Assenti 8.6 NNO max 22.2 Maestrale 51 % 1019 hPa 5 nubi sparse +6° perc. +4.6° Assenti 6.7 ONO max 6.6 Maestrale 55 % 1023 hPa 8 cielo sereno +8.5° perc. +7.2° prob. 24 % 8.4 NNO max 14.8 Maestrale 49 % 1027 hPa 11 poche nuvole +10.7° perc. +9° prob. 21 % 15 N max 17.2 Tramontana 45 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.8° perc. +9.1° Assenti 9.9 NNE max 10.8 Grecale 43 % 1030 hPa 17 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 0.4 ESE max 1.7 Scirocco 54 % 1032 hPa 20 cielo sereno +7.2° perc. +6.4° Assenti 5.5 SSO max 5.3 Libeccio 57 % 1034 hPa 23 cielo sereno +6.3° perc. +5.4° Assenti 5.2 SSO max 5.8 Libeccio 59 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.