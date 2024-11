Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lugo di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre al mattino si assisterà a un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera piacevole.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 11,9°C, che scenderà leggermente fino a 11°C alle prime luci dell’alba. L’umidità si attesterà intorno all’80%, mentre il vento sarà debole, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con velocità di circa 4,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 17,3°C intorno a mezzogiorno. L’assenza di nuvole e la bassa copertura nuvolosa, che non supererà il 2%, garantiranno un’ottima visibilità. Anche il vento si manterrà debole, con intensità che varierà tra 1,5 km/h e 3,1 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, attestandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. Le condizioni di meteo favorevoli si protrarranno fino a sera, quando le temperature scenderanno a circa 12,6°C. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che non supererà i 5,5 km/h.

La sera di Lunedì si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno all’81%. Le condizioni di calma e stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la notte, con temperature che scenderanno nuovamente verso i 11°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche, ma senza significative perturbazioni all’orizzonte. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.7° perc. +11° Assenti 4.4 OSO max 5.1 Libeccio 80 % 1027 hPa 4 poche nuvole +11° perc. +10.3° Assenti 4.8 O max 5.3 Ponente 82 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.6° perc. +11° Assenti 5.4 OSO max 5.4 Libeccio 81 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° Assenti 3.1 NNO max 3.3 Maestrale 67 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 1.5 ENE max 1.6 Grecale 61 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 2.9 SE max 2.8 Scirocco 73 % 1025 hPa 19 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° Assenti 4.7 SSO max 4.6 Libeccio 80 % 1025 hPa 22 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 5.1 SO max 5.1 Libeccio 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:54

