Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai +8,9°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +14,1°C. Nel pomeriggio, si toccherà un massimo di +14,3°C, mentre in serata si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Martedì 12 Novembre, il cielo sarà coperto con nubi sparse e temperature che varieranno tra +8,2°C e +13,3°C. Mercoledì 13 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse e temperature intorno ai +7,5°C. Giovedì 14 Novembre, si prevede un cielo nuvoloso con temperature che scenderanno a +6,6°C.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,9°C alle 00:00, scendendo leggermente a +8,4°C alle 02:00. La temperatura percepita varierà tra +7,7°C e +6,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 7,7 km/h e 9,4 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 12:00, con temperature che saliranno gradualmente da +7,6°C alle 06:00 fino a raggiungere +14,1°C alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, oscillando tra +5,7°C e +13°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,1 km/h alle 06:00 e mantenendosi intorno ai 3,6 km/h alle 12:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che toccheranno un massimo di +14,3°C alle 13:00 e scenderanno a +10,9°C alle 16:00. La temperatura percepita varierà tra +13,1°C e +9,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,1 km/h e 9,8 km/h, con direzione prevalentemente da Est e Sud-Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%.

Infine, nella sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a +8,9°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a +8,4°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 4,5 km/h alle 21:00, mentre l’umidità aumenterà fino al 72%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,2°C alle 00:00, scendendo a +7,9°C alle 02:00. La temperatura percepita varierà tra +8,2°C e +7,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,4 km/h e 4,8 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 12:00, con temperature che saliranno da +9,5°C alle 06:00 fino a raggiungere +13,3°C alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, oscillando tra +9,1°C e +12,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,8 km/h alle 11:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora nubi sparse con temperature che toccheranno un massimo di +13,7°C alle 13:00 e scenderanno a +10,7°C alle 16:00. La temperatura percepita varierà tra +12,8°C e +9,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 18,6 km/h e 19,1 km/h, con direzione prevalentemente da Est e Nord-Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%.

Infine, nella sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a +9°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a +7,9°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 9,4 km/h alle 21:00, mentre l’umidità aumenterà fino al 80%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,5°C alle 00:00, scendendo a +6,5°C alle 03:00. La temperatura percepita varierà tra +5,6°C e +4,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 9,6 km/h e 10,1 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole fino alle 12:00, con temperature che saliranno da +6,0°C alle 06:00 fino a raggiungere +11,9°C alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, oscillando tra +4,0°C e +10,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,3 km/h e 5,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentare nubi sparse con temperature che toccheranno un massimo di +12,5°C alle 13:00 e scenderanno a +10,0°C alle 16:00. La temperatura percepita varierà tra +11,4°C e +10,0°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 3,1 km/h e 2,4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord e Sud. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%.

Infine, nella sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa con l’arrivo di cielo coperto. Le temperature scenderanno a +8,9°C alle 19:00 e continueranno a diminuire fino a +7,9°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 6,3 km/h alle 19:00, mentre l’umidità aumenterà fino al 85%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,4°C alle 00:00, scendendo a +6,6°C alle 03:00. La temperatura percepita varierà tra +6,0°C e +4,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,2 km/h e 9,0 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole fino alle 12:00, con temperature che saliranno da +5,8°C alle 06:00 fino a raggiungere +9,4°C alle 09:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, oscillando tra +4,0°C e +8,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,6 km/h e 7,0 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentare nubi sparse con temperature che toccheranno un massimo di +9,4°C alle 09:00 e scenderanno a +8,0°C alle 16:00. La temperatura percepita varierà tra +8,6°C e +7,0°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,0 km/h e 6,6 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest e Nord-Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 77%.

Infine, nella sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a +6,3°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a +6,0°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 7,6 km/h alle 21:00, mentre l’umidità aumenterà fino al 86%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e temperate, con un graduale aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature verso la fine della settimana. Gli amanti del clima fresco e asciutto troveranno queste giornate particolarmente piacevoli, mentre chi preferisce cieli più nuvolosi dovrà attendere il Mercoledì e il Giovedì per vedere un cambiamento significativo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.