Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Lugo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un aumento delle temperature fino a raggiungere i 15°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 70%, ma non ci saranno precipitazioni previste.

Nel dettaglio, durante la notte (dalle 00:00 alle 05:00), Lugo presenterà un cielo con nubi sparse e temperature che varieranno tra 9,5°C e 10,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a una maggiore visibilità. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Ovest, con intensità che si manterrà sotto i 8 km/h.

Con l’arrivo della mattina (dalle 06:00 alle 12:00), il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 15,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 61%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio (dalle 13:00 alle 17:00), le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con un cielo ancora sereno e senza precipitazioni. L’umidità continuerà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetteranno raffiche significative.

Infine, nella sera (dalle 18:00 alle 23:00), le temperature scenderanno gradualmente fino a 9,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. Le condizioni di vento si manterranno leggere, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Lugo si prospettano favorevoli, con un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le temperature fresche della notte e della sera richiederanno un abbigliamento adeguato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.3° perc. +9.7° Assenti 7.1 ONO max 7.6 Maestrale 91 % 1023 hPa 4 nubi sparse +9.6° perc. +8.6° Assenti 7.7 ONO max 8.5 Maestrale 92 % 1023 hPa 7 poche nuvole +9.8° perc. +9° Assenti 7.1 ONO max 11.3 Maestrale 91 % 1023 hPa 10 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 9.3 NO max 10.9 Maestrale 70 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 8.6 N max 10.4 Tramontana 58 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.7° perc. +11.8° Assenti 6.7 NNE max 7.4 Grecale 65 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.8° perc. +9.8° Assenti 3.7 ONO max 4.3 Maestrale 71 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.8° perc. +8.8° Assenti 7.8 OSO max 7.8 Libeccio 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:47

