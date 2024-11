Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lugo per Domenica 17 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 6,0°C e i 11,1°C, con una temperatura percepita che potrebbe risultare leggermente inferiore a causa della brezza leggera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che si attesteranno intorno ai 6,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 80% nel corso della giornata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni o con poche nuvole, con temperature che si aggireranno intorno ai 6,0°C. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da Ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 11°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. La sensazione di freddo potrà aumentare a causa dell’umidità elevata e della brezza leggera. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, quindi non si prevedono piogge significative. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1014 hPa, contribuendo a mantenere le condizioni meteo senza variazioni brusche.

Con l’arrivo della sera, le temperature si manterranno sui 10°C, con un cielo ancora coperto. L’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 90%. Il vento sarà leggero, e le condizioni generali non subiranno cambiamenti significativi rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Lugo nei prossimi giorni indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature fresche. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, soprattutto nelle ore serali. Domani, la situazione rimarrà simile, mentre dopodomani potrebbero esserci lievi variazioni, ma sempre all’insegna di un clima fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 4 O max 4.3 Ponente 79 % 1019 hPa 4 poche nuvole +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.9 NO max 4.2 Maestrale 79 % 1018 hPa 7 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° Assenti 2.6 NNO max 3.1 Maestrale 77 % 1018 hPa 10 nubi sparse +10.7° perc. +9.5° prob. 7 % 1 E max 1.8 Levante 65 % 1017 hPa 13 cielo coperto +11.1° perc. +10.1° prob. 8 % 3.2 ENE max 4.6 Grecale 69 % 1015 hPa 16 cielo coperto +10.2° perc. +9.3° prob. 8 % 5.7 E max 7.2 Levante 78 % 1014 hPa 19 cielo coperto +10.3° perc. +9.6° prob. 22 % 4.4 E max 5.5 Levante 85 % 1013 hPa 22 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 26 % 3.5 NNE max 3.8 Grecale 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:40

