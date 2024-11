Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Lugo si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con una copertura del cielo che raggiungerà il 100% nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 10,4°C e i 16,4°C, con un picco atteso nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali e orientali, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà la giornata asciutta, ma con un alto tasso di umidità che si attesterà intorno all’80%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 10,6°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo un’atmosfera tranquilla. Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 12,8°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le 11:00, quando la temperatura toccherà i 15,8°C.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C, mantenendo una sensazione di fresco a causa dell’umidità elevata. Il vento rimarrà debole e non ci saranno precipitazioni. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, creando un’atmosfera grigia e uniforme. Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 12,2°C alle 21:00, con un cielo ancora coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di umidità elevata potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto fresca. Si consiglia di prepararsi per giornate grigie, ma senza preoccupazioni per piogge imminenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.4° perc. +10.9° Assenti 4.1 OSO max 4.2 Libeccio 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +10.2° Assenti 5.4 OSO max 5.5 Libeccio 89 % 1025 hPa 7 cielo coperto +11.3° perc. +10.7° Assenti 5.1 O max 5.6 Ponente 87 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 4.1 NO max 3.5 Maestrale 73 % 1026 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 3.4 NNE max 2.7 Grecale 65 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° Assenti 3.2 E max 3.2 Levante 76 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 3.7 SSE max 4.2 Scirocco 82 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 2.7 SO max 2.7 Libeccio 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:52

